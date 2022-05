Anniversario strage di Capaci, Fratelli d'Italia deposita mazzo di fiori a piano San Gregorio

Oggi, anniversario della strage di Capaci, in ricordo di tutte le vittime di mafia, il commissario provinciale, Calogero Pisano, e il responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Giancarlo Granata, di Fratelli d'Italia, hanno deposto un omaggio floreale a piano San Gregorio, sotto la croce commemorativa della venuta ad Agrigento di papa Giovanni Paolo II.

"Un piccolo gesto per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, eroi nazionali barbaramente trucidati in quello che fu un vero attentato allo Stato. A trent'anni da quel tragico evento siamo qui per dire un forte no alla mafia e rendere omaggio a tutte le vittime della criminalità organizza - dicono Calogero Pisano e Giancarlo Granata-".