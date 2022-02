“Strada provinciale Ribera-Cianciana sempre più abbandonata”: il PD sostiene Anci e Cartello Sociale

"Un’arteria stradale di fondamentale importanza per la viabilità di una porzione assai significativa del nostro territorio provinciale, attraversata quotidianamente da una gran quantità di automobili e che, per questo, meriterebbe maggiore attenzione": queste le parole di Simone Di Paola, Giovanna Iacono e Michele Catanzaro, rispettivamente segretario, presidente e deputato del Partito Democratico. "Deve essere resa al più presto transitabile in condizioni di assoluta sicurezza, nel rispetto dei più elementari canoni dell'incolumità pubblica".

E così il PD si associa al grido d'allarme lanciato da Cartello Sociale e Anci per focalizzare l'attenzione sulla strada provinciale 32 Ribera-Cianciana che "versa in condizioni di vergognoso abbandono".

"C’è chi ritiene che questo territorio, da sempre assuefatto alla mediocrità ed alla marginalità - scrivono i 3 rappresentati del Partito Democratico - debba continuare a calare la testa e subire ogni sorta di iniquità. Noi invece riteniamo che la lotta rappresenti uno strumento per difendere il diritto di un territorio a rivendicare il proprio diritto a pretendere servizi e strade degni di tal nome.

Per queste ragioni, sabato 26 febbraio, con i nostri rappresentanti locali e provinciali, saremo presenti alla manifestazione di protesta indetta dallo stesso Cartello sociale.

Al contempo, aggiungiamo, come già fatto nelle settimane precedenti, il nostro fermo convincimento che vada convocato, su iniziativa dei vertici del Libero consorzio provinciale, un tavolo di confronto istituzionale alla presenza, oltre che della Provincia, anche dei Comuni e dei diversi attori istituzionali del territorio, al fine di condividere e pianificare un programma di interventi finalizzati ad ottimizzare le risorse disponibili, con l’obiettivo di effettuare quegli interventi in grado di migliorare e rendere fruibile le numerose strade provinciali di collegamento interno maggiormente transitate e per le quali sono urgenti i lavori di manutenzione".