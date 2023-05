Dipendenti del Consorzio di bonifica senza stipendio, Pace presenta interrogazione al presidente della Regione

Il Consorzio di bonifica Agrigento 3, a causa di una condanna ad un risarcimento di 3 milioni e mezzo di euro, è stato costretto a sospendere il pagamento degli stipendi al personale ormai dallo scorso mese di febbraio.

Sulla questione è intervenuto Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars, che insieme al collega Ignazio Abbate ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore regionale all’agricoltura sollecitando una soluzione.

“I lavoratori, a causa di questa vicenda giudiziaria, dal mese di febbraio non percepiscono le retribuzioni dovute con grave danno – scrivono Pace e Abbate - per le tante famiglie il cui bilancio economico dipende da questo lavoro. Così come i lavoratori stagionali, anch'essi in attesa del saldo dovuto a dicembre 2022. La mancata assegnazione delle risorse dovute per le retribuzioni dei dipendenti mette a rischio l’imminente campagna irrigua con gravi conseguenze per il comparto agricolo. Per tali ragioni è necessario che il governo intervenga con la massima celerità al fine di scongiurare la paralisi di tutte le attività del consorzio. Si valuti il ricorso a un contributo regionale straordinario che compensi le mancate retribuzioni a far data dal mese di febbraio 2023 e individuare una soluzione normativa che renda impignorabili i trasferimenti destinati al pagamento degli stipendi dei lavoratori”.