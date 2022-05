Il ricordo di Falcone e Borsellino: Fratelli d’Italia promuove raccolta firme per realizzare una stele in città

Sono passati pochi giorni dalle commemorazioni dell'anniversario della strage di Capaci e Fratelli d'Italia lancia una nuova iniziativa in onore delle vittime della criminalità organizzata.

Su idea del commissario provinciale Calogero Pisano e del responsabile provinciale del Dipartimento sicurezza, legalità e immigrazione Giancarlo Granata, con la collaborazione del responsabile del Dipartimento comunicazione Giuseppe Milano, è stata attivata (e lo rimarrà fino al 19 luglio, anniversario dell'attentato di via D'Amelio in cui persero la vita il Giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta), la raccolta firme online per chiedere al prefetto Maria Rita Cocciufa e al sindaco di Agrigento Franco Miccichè la realizzazione di una stele in memoria delle vittime della mafia, veri eroi della Patria.

Sulla pagina Facebook e sul sito internet di Fratelli d'Italia Agrigento c’è già il link per partecipare alla petizione.