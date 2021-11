Provincia funestata dal maltempo, Messina (Udc): "Si dichiari lo stato di calamità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Coordinatore del Collegio di Agrigento, Francesco Messina, ha chiesto con una lettera indirizzata al Presidente della regione Siciliana, On. Nello Musumeci, di dichiarare lo stato di calamità naturale per i comuni colpiti dal ciclone mediterraneo che sta coinvolgendo i territori agrigentini dal giorno 10 novembre 2021.

“L’azione portata avanti dalle amministrazioni comunali, quali quelle di Agrigento e Porto Empedocle ad esempio, nonché di Sua Eccellenza Dott.ssa Cocciufa, Prefetto di Agrigento, sono state tempestive ed hanno evitato che la situazione potesse avere epiloghi più nefasti.

Urge però – conclude Messina - che il governo regionali intervenga, così come già fatto per i comuni del messinese, catanese e siracusano nel mese di ottobre, al fine di dichiarare lo stato di calamità naturale al fine di consentire le amministrazioni comunali e le aziende danneggiate dagli eventi metereologici di poter accedere ai Fondi di solidarietà ad uopo istituite.”