Troppi incidenti alla curva di "Poggio di Guardia": il caso approda in commissione all'Ars

Il caso della curva di Poggio di Guardia, nella strada statale 115, approda all'Ars. A darne notizia è il deputato ed ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano.

"Oggi, sulla base della richiesta presentata a mia firma - dice - si è tenuta in quarta commissione l’audizione avente ad oggetto le condizioni di estrema pericolosità in cui versa la strada statale 115 e il tratto di strada tra i Comuni di Butera e Licata. Come già più volte affermato in passato, questo è un problema non più procrastinabile e sul quale serve intervenire con estrema urgenza".

Cambiano: "Nello specifico oggi si è posta all'attenzione dei partecipanti la spinosa questione riguardante alcuni tratti stradali come la curva di "Poggio di Guardia" - teatro, purtroppo, di diversi incidenti stradali, spesso con danni di natura irreversibile - il cavalcavia "Falconara", ormai da anni in condizioni di estrema precarietà, e gli svincoli d’ingresso alla città, nei quali recentemente si sono registrati troppi incidenti con innumerevoli feriti coinvolti".

"Ad esito dell'audizione - aggiunge - è emerso che le opere necessarie a mitigare il rischio sono state inserite nel piano della manutenzione programmata Anas, per le quali sono stati stimati i relativi costi. Per far fronte alle esigenze economiche finanziare il ministero ha assunto l’impegno di reperire le risorse necessarie mediante accordo di programma Anas - ministero di prossima pubblicazione".

Presenti all’audizione il sindaco di Licata Angelo Balsamo e l’assessore Angelo Curella.