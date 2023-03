Assistenza agli studenti disabili e lavoratori Asacom da statalizzare: in città arriva la senatrice Ella Bucalo

Ad Agrigento arriva la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, prima firmataria del tanto discusso disegno di legge 236 del 2022 per la stabilizzazione ed internalizzazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, i cosiddetti Asacom: figure professionali importantissime nel mondo della scuola perché altamente specializzati nella gestione dell’handicap in classe, una risorsa fondamentale per tutte quelle famiglie che necessitano di un sostegno valido e concreto per i loro figli disabili. Attualmente gli Asacom non sono lavoratori statali ma la loro gestione è affidata ai Comuni che sempre più spesso non hanno le risorse economiche necessarie per farli lavorare e stipendiarli dignitosamente. Infatti in tantissimi, attualmente, sono disoccupati e molte famiglie non possono avvalersi del loro prezioso aiuto.

L’incontro con la senatrice Bucalo è in programma sabato 25 marzo alle 10 all’hotel Della Valle in via Ugo La Malfa. Sarà introdotto e moderato da Paola Antinoro, responsabile regionale del dipartimento professioni di Fratelli d'Italia. Parteciperanno anche Maurizio Benincasa, portavoce nazionale Misaac; Marco Sciuto, componente direttivo associazione Asacom; Claudia Scaglia e Giovanna Librici, presidente dell’associazione "Nuove ali". Ci sarà anche l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Agrigento Valeria Proto.