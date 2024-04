Spazzamento delle strade, l'attacco di Zicari: "Mai pubblicato il calendario dei lavori"

Il Comune di Agrigento non ha ancora pubblicato sul proprio sito internet il calendario dei turni di spazzamento delle strade nonostante, lo scorso 8 aprile, l'assessore all'Ambiente Aurelio Trupia abbia detto in aula Sollano che, entro due giorni, avrebbe provveduto.

A denunciarlo è il consigliere comunale della Democrazia cristiana, Roberta Zicari. "Sono passati 13 giorni da quella dichiarazione - attacca - e ancora nulla. Gli agrigentini non hanno diritto di sapere".

Zicari prosegue: "Come già avvenuto con il bando per l'assegnazione dei 'famosi Suv' anche questo a detta dell'assessore di pronta pubblicazione o con il garante dei disabili o con la consulta per lo sport, questa amministrazione, se riferisce, perché può anche non rispondere come sul costo della cena alla Bit ed elenco degli invitati, prende impegni davanti al consiglio comunale che poi non mantiene. Quindi o mentono sapendo di mentire o tacciono".

Il consigliere comunale della Dc conclude: "Credo che il sindaco debba intervenire e prendere le distanze da questo modo di fare, cambiando radicalmente metodo o almeno mi auguro per lui e per la città di Agrigento che lo faccia".