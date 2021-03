Finanziaria . Catanzaro e Gucciardi: approvato in commissione emendamento Pd per sostegno settore wedding

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Un contributo a fondo perduto fino a 30 mila euro impresa per sostenere le spese di canoni di locazioni ed utenze sarebbe una boccata d’ossigeno per il settore Wedding durante piegato dalle norme di contenimento dell’epidemia di Coronavirus. In commissione Bilancio il Pd si è battuto in tal senso strappando l’approvazione di un emendamento alla legge di stabilità regionale per un importo di 3 milioni di euro a valere sui fondi Poc”. Lo dicono il vice presidente della commissione Bilancio Baldo Gucciardi e Michele Catanzaro parlamentare del Pd e vice presidente della Commissione attività produttive all’Ars.