Caso Pisano, Iacono (Pd): "Scuse e sospensione strada troppo comoda, ritiri la sua candidatura"

"Ieri, nell’immediatezza della diffusione della notizia da parte di Repubblica di pubblicazioni chiaramente inneggianti al nazifascismo del candidato alla Camera Calogero Pisano, avevo chiesto che i diretti interessati traessero le opportune determinazioni. Dopo il clamore mediatico il partito di Giorgia Meloni si è limitato a inibire l’uso del simbolo a Pisano, il quale ha, con poche righe di circostanza, chiesto scusa per quanto fatto in passato, stupendosi che qualcuno avesse trovato traccia di quanto lui aveva cercato di celare. Troppo facile, troppo comodo. Pisano lasci la candidatura e si dimetta da ogni carica politica. Forse allora i cittadini potranno accettare le sue scuse”. Lo dichiara in una nota la candidata alla Camera e presidente del Partito Democratico di Agrigento

Giovanna Iacono che aggiunge: “Adesso attendiamo di sentire le voci anche degli altri esponenti del centrodestra che, nel collegio uninominale, saranno tutti rappresentati da un candidato sospeso dal suo stesso partito per motivi gravissimi”.