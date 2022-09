La sospensione di Pisano da Fdi, Sodano: "Crescono le possibilità d'elezione per un deputato M5S e Pd"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Con la sospensione di Calogero Pisano, candidato uninominale del centrodestra, dal suo stesso partito, Fratelli d’Italia, per avere addirittura inneggiato in passato ad Adolf Hitler, crescono le possibilità, per il collegio di Agrigento, di esprimere un Deputato al sistema maggioritario tra le fila del Movimento 5 Stelle o del Partito Democratico. Com’è risaputo non condivido la linea né di uno né dell’altro partito, ma per la sfida uninominale, che cinque anni fa mi vide protagonista e vincente nei confronti dello stesso Pisano, non posso che augurarmi che a vincere la competizione sia Filippo Perconti (M5S) o Eleonora Sciortino (PD).

Per questo motivo, lancio con convinzione un appello alla popolazione per un voto che non premi la classe politica di quel centrodestra locale, motivo di vergogna e sottosviluppo nel Sud Italia, specialmente alla luce delle squalificanti affermazioni di Calogero Pisano che ci raccontano, peraltro, la preoccupante sacca di debolezza culturale da cui le destre attingono per selezionare la propria classe dirigente in Sicilia."