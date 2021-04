Michele Sodano: "Dichiarazioni sulle riaperture, il mio voto contrario"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“In realtà noi del coprifuoco non abbiamo mai parlato - rivelano i membri del CTS all’Agi - è sempre stata una valutazione politica, non ci è mai stata sottoposta alcuna istanza in tal senso".



Quando il Decreto Riaperture arriverà alla Camera dei Deputati, dovrà essere modificato, migliorato e tarato per permettere una ripartenza, in sicurezza si, ma contestualmente concreta e che tenga in considerazione non solo i sacrosanti bisogni delle piccole e medie imprese, ma anche le necessità dei cittadini.

Presenterò ogni modifica coerente con questi principi. Allo stato attuale, se tutto rimanesse invariato, il mio sarà un convinto voto contrario, soprattutto alla luce delle preoccupanti dichiarazioni dei membri del Comitato Tecnico Scientifico che hanno sottolineato di non essere stati coinvolti nella scelta di mantenere il coprifuoco fino alle 22 per buona parte dell'estate.