Fibrillazioni nella maggioranza, l'intervento di Zicari e Alongi: "Il sindaco sta lavorando bene"

“Noi riteniamo che il Sindaco stia lavorando bene, se #diventeràbellissima dovesse ritenere inadeguata l’azione di governo, ne trarrebbe le conseguenze ritirando la rappresentanza in giunta.

È ovvio che quando si lavora ci possono essere delle fibrillazioni, speriamo che queste fibrillazioni siano legate esclusivamente a richieste per la città e non a stantii giochi politici di potere. È evidente che Franco Miccichè è stato voluto Sindaco dalla Città di Agrigento e sta dando un palese cambio di passo. Dopo 8 mesi è plausibile che ci sai un reset, se qualcuno non si ritiene più parte integrante di questa maggioranza, ne tragga le conseguenza.”

Gruppo consiliare #db

Consiglieri: Claudia Alongi e Roberta Zicari