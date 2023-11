Il sindaco di Ribera sotto attacco di Forza Italia: "Disponibile a un tavolo tecnico di confronto"

Un tavolo programmatico, con la deputazione, i consiglieri comunali e le forze politiche. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, nei giorni scorsi sotto attacco da parte dei deputati regionali Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo, che lo avevano accusato di scarso dialogo con gli alleati, risponde così, provando a smorzare i toni, dopo un primo intervento in cui aveva replicato ai due esponenti azzurri tacciandoli di volere tutelare "interessi di bottega" e sostenendo che non era stato digerito il suo passaggio in Fratelli d'Italia.

"Non posso che prendere atto e accogliere favorevolmente - fa sapere con una nota - gli inviti giunti da più parti all'interno dell'area politica di centro destra cui appartengo: ritengo quindi, a questo punto, quanto mai opportuna e consequenziale Ia convocazione di un tavolo politico programmatico, con le deputazioni di centro destra che hanno pubblicamente manifestato la loro disponibilità a collaborare insieme nell'interesse di Ribera, le forze politiche e i consiglieri comunali che abbiano manifestato la loro disponibilità".

L'appuntamento è per lunedì alle 10,30 al Comune.