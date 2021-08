E' l'ultimo giorno da sindaco per Anna Alba: "Favara grazie di tutto"

Il quasi ex primo cittadino, come ha sempre fatto negli ultimi cinque anni, lo ha annunciato ai cittadini con un post sui social

"Arrivi al tuo ultimo giorno da sindaco e ad accoglierti un gesto che potrebbe sembrare scontato. Grazie di tutto Favara di questi cinque anni davvero indimenticabili che porterò sempre nel mio cuore".

A scriverlo, sui social, è l'ormai ex sindaco di Favara Anna Alba, che ha pubblicato anche un mazzo di fiori che qualcuno (mancano i dettagli in tal senso) le ha fatto trovare sulla scrivania per quello che è appunto il suo ultimo giorno da primo cittadino.

Le dimissioni erano state presentate 20 giorni fa dopo l'acuirsi delle vertenze connesse al servizio rifiuti e alla mancata stabilizzazione dei precari. Durante la sua conferenza stampa Alba si scagliò contro tutti, a partire dallo stesso Movimento 5 Stelle che però, già nel 2019 aveva sostanzialmente rotto i rapporti a livello locale (almeno, una parte di esso) con la sua amministrazione. Erano seguiti numerosi cambi in giunta con l'inserimento anche di soggetti civici o prevenienti da esperienze di centrodestra e di fatto il rapporto con il partito non si era mai del tutto ricucito, con la formale "fatwa" pronunciata dalla deputazione regionale del Movimento dopo le dichiarazioni della Alba.

Adesso - salvo ripensamenti dell'ultimo secondo - la palla passa alla Regione per l'individuazione di un commissario che reggerà il Comune fino ad ottobre, quando si voterà in paese per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale.