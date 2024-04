Silvia Campagnari nominata coordinatrice di "Cristiani per l'Italia" in provincia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Presidente Nazionale, Sandro Olivieri, l’11 aprile scorso, ha conferito alla montevaghese Silvia Campagnari l’incarico di coordinatrice del Movimento Cristiani per l'Italia. Una lunga carriera nel campo della formazione con una riconosciuta expertise nella costruzione di collegamenti virtuosi e nella ricerca di soluzioni condivise, la Campagnari è stata scelta per la fiducia riposta proprio nell'impegno e nella determinazione che la nuova coordinatrice può mettere a disposizione del territorio agrigentino nel difendere e promuovere i valori Cristiani.

La nomina di Silvia Campagnari come coordinatrice del Movimento Cristiani per l'Italia segna un ulteriore passo avanti per il Movimento nella provincia di Agrigento: “La sua vasta conoscenza delle problematiche attuali e la sua abilità nel dialogo e nella collaborazione – dichiara il

presidente Olivieri - saranno fondamentali per rafforzare l'impegno di tutti. Sono certo che Silvia Campagnari saprà svolgere il suo ruolo in modo eccellente, impegnandosi in prima persona nella difesa dei valori cristiani che condividiamo. La sua competenza e la sua passione per la causa saranno di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti".

Silvia Campagnari si dice onorata di accettare questa importante responsabilità: "Sono entusiasta di assumere questo ruolo di coordinatrice – ha dichiarato - e intendo mettere a frutto la mia esperienza e le mie competenze per promuovere l'importanza dei Valori Cristiani. Sono determinata a intraprendere un percorso di idee e proposte che unisca quanti condividono il nostro sentimento".