"Niente più file allo sportello per richiedere un certificato": anche Palazzo dei Giganti diventa virtuale

Sarà ufficialmente presentato domani alle 12, nella sala del Collegio dei Filippini in via Atenea, il nuovo servizio "Municipio Virtuale". L'iniziativa sarà illustrata dall'assessore alla digitalizzazione Marco Vullo e dall'assessore all'anagrafe Roberta Lala.



"Naturalmente alla conferenza stampa - affermano i due Assessori - sarà presente il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè che è stato sempre presente in tutti gli step che porteranno di fatto a una rivoluzione digitale che i cittadini agrigentini toccheranno adesso con mano e spazzeranno via definitivamente l’obsolescenza burocratica. Anche ad Agrigento non sarà più necessario venire allo sportello per richiedere un certificato: con Municipio Virtuale è il Comune che va dai cittadini e non il contrario. Con questa soluzione si potranno ottenere certificati e regolarizzare i propri servizi in qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno dell’anno, ovunque ci si trovi". Nel corso della conferenza verranno illustrati tutti i dettagli tecnici, le azioni propedeutiche, i nuovi servizi che Municipio Virtuale mette a disposizione della cittadinanza.