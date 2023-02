Lega, la licatese Tardino verso la segreteria regionale del partito

Dopo le insistenti voci di questi giorni, per l'europarlamentare Annalisa Tardino sembra essersi ormai aperta la strada per la nomina a segretario siciliano della Lega. A "incoronarla" stamattina è l'uscente Nino Minardo.

"Penso che la nostra europarlamentare sia ampiamente spendibile in questa prospettiva e avrebbe tutto il mio sostegno - ha detto Minardo -. Ho un impegno complesso alla commissione Difesa e una visione determinata della politica che forse potrà anche non piacere a chi in Sicilia pensa che la politica sia conservazione del potere, ma continuerò a dare il mio contributo di energie e di idee in Sicilia, in particolare sull’apertura alle realtà civiche e autonomiste. Al partito serve continuare su questa apertura per la quale però ci vogliono militanza di ferro, atteggiamento costruttivo ed inclusivo e entusiasmo".