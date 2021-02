Segretario del Pd a Palma di Montechiaro, incarico al giovane Mario Castronovo

Nuovi ingressi nel partito democrativo di Palma di Montechiaro. E' Mario Castronovo il segreterario del Pd di Palma di Montechiaro. Il giovane formatosi nell'associazionismo universitario e membro della direzione regionale del Partito. Del direttivo cittadino fanno parte anche Ugo Farulla e Salvatore Manganello.

“Accettiamo questa sfida - ha dichiarato Castronovo - con determinazione ed entusiasmo. Una sfida che porteremo avanti con la consapevolezza di poter contare su donne e uomini che vogliono costruire un partito inclusivo, lungimirante e in grado di dare una nuova prospettiva al nostro territorio”.

“Con la tenacia che contraddistingue i siciliani – si legge nel comunicato programmatico del neo segretario – vogliamo continuare a dare concretamente un contributo al rilancio della nostra terra. Dall'impegno per i giovani, i loro bisogni e la sfida per la realizzazione dei loro sogni, al rilancio della visione turistica valorizzandone le singole caratteristiche; dall'attenzione per l'ambiente e i servizi essenziali, come l'acqua, al superamento dell'isolamento infrastrutturale e delle carenze inerenti la viabilità.

"Tutto questo – conclude il neo segretario - possiamo farlo, insieme, rimettendo al centro una visione collettiva di cambiamento possibile attraverso un'opera coraggiosa e paziente di riconoscimento dello straordinario valore politico di ciascuno, abbandonando la strada delle sterili contrapposizioni e immaginando un futuro che abbiamo il dovere morale di cominciare a costruire, subito".