Cimino finanzia screening Covid per docenti e alunni a Racalmuto: "Ho offerto il mio contributo"

È stato completato lo screening del personale scolastico delle scuole di Racalmuto e Grotte finanziato dal deputato alla Camera Rosalba Cimino nelle scorse settimane al fine di aiutare con un contributo la popolazione del suo paese. Sono stati effettuati più di 100 tamponi a insegnanti e al personale amministrativo degli istituti scolastici. “Sono contenta di aver offerto il mio contributo in un momento in cui bisogna stare uniti. La nostra iniziativa era stata stabilita a settembre su proposta dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, una iniziativa che io ho accolto subito e che, di concerto con l’amministrazione comunale di Grotte, abbiamo deciso di destinare alle scuole”. Con questa iniziativa abbiamo avuto un quadro chiaro della situazione scolastica, al fine di offrire trasparenza per la salute degli alunni dei nostri paesi. L’impegno del componente della Commissione Cultura e istruzione, Rosalba Cimino, è continuato anche a Racalmuto, con il finanziamento dello screening per scoprire casi di Covid-19, anche nelle scuole del paese.