Amministrative a Sciacca, Forza Italia: "Disagio per la scelta di Mangiacavallo"

I parlamentari regionali di Forza Italia della provincia di Agrigento, unitamente all’assessore regionale alle Autonomie locali, esprimono pieno sostegno e convinta solidarietà al gruppo dirigente di Forza Italia di Sciacca impegnato per le prossime elezioni amministrative.

Nel confermare apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, finalizzato alla composizione della lista del consiglio comunale e per il ruolo centrale assunto all’interno della coalizione di centro destra, si esprime vivo disagio per l’atto politico unilaterale del candidato sindaco Matteo Mangiacavallo.

Essendo il confronto alla base di ogni azione politica, Mangiacavallo, per trovare un punto d’intesa, avrebbe potuto parlare di eventuali problemi con i rappresentanti regionali e provinciali di Forza Italia con i quali, come lui stesso ha dichiarato, non c’è stato nessun contrasto. Per questo la sua decisione appare quantomeno affrettata e frutto, forse, di una reazione istintiva piuttosto che una valutazione obiettiva e serena.

Fino a sabato scorso, anche gli esponenti locali di Forza Italia erano considerati da Mangiacavallo alleati utili e preziosi e non erano state messe in discussione le logiche che hanno portato a sostenere la sua candidatura, poi cosa è cambiato? Cose si nasconde dietro questa decisione?

Riccardo Gallo

Margherita La Rocca Ruvolo

Marco Zambuto