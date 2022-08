Record di sbarchi a Lampedusa, Salvini: "Numeri preoccupanti", Apprendi: "Perché impreparati?"

"Mi arrivano da Lampedusa notizie di duemila sbarchi in poche ore. Siamo veramente in una situazione di emergenza. Mi chiedo se il ministro Larmorgese sia stata avvistata su un'isola deserta o se sia in vacanza. O se si trovi addirittura su un altro pianeta. Insomma: il ministro dov'é?". Lo ha detto, secondo quanto riporta l'Ansa, Matteo Salvini a Reggio Calabria. "Sull'afflusso dei migranti - ha aggiunto il leader della Lega - stiamo registrando numeri preoccupanti. Il voto del 25 settembre può fare giustizia rispetto a tanti errori. Il centrodestra avrà il dovere di lavorare insieme e non per cinque anni, ma almeno per dieci".

"Gli sbarchi di questi giorni a Lampedusa erano ampiamente prevedibili. Anche i non esperti sanno che il bel tempo e il mare calmo favoriscono l'arrivo di migliaia di persone sulle nostre coste. Allora bisogna chiedersi, perché le istituzioni si fanno trovare impreparate?". Ha detto, invece, Pino Apprendi, esponente della lista Cento Passi, commentando lo sbarco negli ultimi giorni a Lampedusa di 1.500 persone. "L'hotspot dell'Isola - aggiunge - che ha una capienza massima di 350 persone, è al collasso. Centinaia di persone, tra cui 250 minori, sono costrette a passare le notti all'addiaccio e in condizioni igienico sanitarie carenti. A questo si aggiunge anche il problema dell'approvvigionamento del cibo". "Un Paese come l'Italia - conclude - deve chiedere in modo risoluto e autorevole aiuti all'Europa. Bisogna evitare che si creino delle bombe umanitarie sulle nostre Isole e garantire i diritti umani, sanciti dalle norme internazionali, agli uomini, alle donne e ai bambini che scappano dalle guerre e dalla povertà".