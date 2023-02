Sbarchi di migranti a raffica e hotspot in ginocchio, il prefetto Valenti a Lampedusa

Il capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale, Valerio Valenti, è arrivato a Lampedusa per un sopralluogo all'hotspot di contrada Imbriacola e a molo Favarolo dove si succedono, a ripetizione, gli sbarchi di migranti. Ad accoglierlo, il prefetto Maria Rita Cocciufa e il questore Rosa Maria Iraci.

La visita è, a quanto pare, collegata al crescendo di sbarchi registrati negli ultimi giorni. L'hotspot, arrivato a ospitare, nei giorni scorsi, quasi 3 mila persone, non è in grado di sostenere questo peso in pieno inverno.