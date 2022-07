Sbarchi di migranti a raffica, Prestigiacomo: "Lampedusa scoppia, la Sicilia non regge da sola"

"Lampedusa sta scoppiando. Gli sbarchi di disperati che attraversano il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore si stanno moltiplicando e ciò, senza un intervento diretto e immediato del governo a più livelli, è destinato a continuare per tutta l'estate ed anche oltre. L'inerzia o ciò che l'assomiglia non è mai una politica saggia. E se da un lato bisogna garantire un'accoglienza 'umana' ai migranti, dall'altro serve interagire con maggiore risolutezza con le istituzioni europee e 'agire' con quelle dei Paesi di partenza. Adesso, subito. Perché domani sarà già troppo tardi. La Sicilia non può reggere da sola il peso gravoso dell'accoglienza". Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.