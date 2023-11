Santa Margherita, la nuova giunta dopo l'azzeramento: manca il quinto assessore

Il sindaco di Santa Margherita Belice, Gaspare Viola, dopo le dimissioni di alcuni componenti e il successivo azzeramento della sua giunta, ha nominato i nuovi assessori.

Si tratta di Antonino Franco, Lucia Crosta, Calogero Maggio e Baldo Giarraputo: per quest'ultimo si tratta di una riconferma. Per completare la "squadra" manca il quinto assessore che potrebbe essere Antonino Santoro. Per il momento l'unica delega assegnata è quella a Maggio che sarà vicesindaco.