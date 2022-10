Ondata maltempo, Gallo: "Solidarietà al Comune di Santa Margherita Belìce. Pronti al sostegno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, e deputato regionale, onorevole Riccardo Gallo, rivolge solidarietà al Comune agrigentino di Santa Margherita Belìce, flagellato dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta l'ultima notte trascorsa, provocando ingenti danni e gravi disagi alla popolazione.

Gallo aggiunge: "Interverremo subito in sede di governo regionale, investendo anche la Protezione civile e l'Ufficio del Commissario per l'emergenza idrogeologica, affinchè sia al più presto garantito un concreto sostegno a rimedio di quanto accaduto. A fronte di ciò, successivamente, vigileremo affinchè siano assicurati in termini brevi i ristori economici per i danni subiti. Solidarietà e disponibilità manifestiamo inoltre verso il Comune di Montevago e il suo sindaco, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, per altrettanti danni causati dal maltempo".