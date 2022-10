Santa Margherita di Belice, i consiglieri comunali Bavetta e Abruzzo aderiscono alla Dc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I consiglieri comunali di Santa Margherita di Belice, Giusi Bavetta e Giacomo Abruzzo, hanno aderito alla Democrazia Cristiana Nuova. "Con orgoglio e determinazione abbiamo deciso di aderire alla Democrazia Cristiana Nuova mettendo a servizio del partito il nostro impegno politico", dichiarano Giusi Bavetta e Giacomo Abruzzo.

"Per quanto di competenza, abbiamo già provveduto a dare opportuna comunicazione al presidente del consiglio comunale. La libertà e la democrazia sono sempre state le basi della nostra ideologia, sia nei rapporti umani che in quelli politici. Quella libertà e quella democrazia in grado di garantire un governo 'del popolo, dal popolo, per il popolo' (Abraham Lincoln). In questo nostro percorso politico saranno fondamentali e fonte di ispirazione la collaborazione e il supporto dell'amico, prima ancora che onorevole, Carmelo Pace. Siamo certi che grazie a lui la nostra amata Santa Margherita di Belice, così come l'intera provincia di Agrigento, sarà egregiamente rappresentata all'Ars", proseguono i consiglieri comunali.

"Un ringraziamento va a tutti coloro che decideranno di appoggiare e sposare questo nostro percorso politico e questa nostra scelta. Ma un pensiero finale e speciale va al commissario regionale Totò Cuffaro: il suo impegno nel ridare una 'casa' a tutti i democratici cristiani ha riacceso in noi la speranza della realizzazione di un sogno comune", concludono.