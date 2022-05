Postazione 118 nella zona montana, la Regione: "Stabilizzeremo il servizio"

Sarà "stabilizzata" la postazione medicalizzata del 118 della zona montana. Ad annunciarlo, durante un incontro, l'Assessorato regionale alla Salute con l’assessore Ruggero Razza all'amministrazione comunale di Cianciana, rappresentata, per l'occasione dal sindaco Francesco Martorana.

L’assessore Ruggero Razza, infatti, si è assunto l’impegno che questa postazione, al più presto, verrà dichiarata definitiva, quindi l’organico tornerà a pieno regime fin dalla prossima mobilità aziendale.

"La presenza del medico sull’ambulanza della postazione di Cianciana - dice il sindaco Martorana - è stata di vitale importanza negli ultimi due anni, salvando tante vite umane e garantendo l’assistenza sanitaria nel nostro territorio. Un impegno che ci siamo presi con la popolazione già in campagna elettorale è continuato nell’arco di questi anni, un ringraziamento al consigliere Francesco Alfano per essersi sempre impegnato instancabilmente per la realizzazione di questo importante obiettivo".