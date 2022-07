San Leone, Gramaglia: “Si riapra al transito l’area del pontile di ponente”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, si rivolge all’amministrazione comunale affinchè, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del porticciolo turistico di San Leone, e per alleviare i disagi agli utenti, si proceda alla riapertura al transito dell’area del pontile di ponente non ancora interessata dai lavori, “in quanto – spiega Gramaglia - a causa della tempistica relativa alla stagionatura dei massi artificiali in cemento ed all’approvazione di una perizia di variante relativa sempre ai lavori di riqualificazione, tali opere non potranno iniziare prima di settembre. Pertanto – conclude il consigliere - è opportuno che quest’area sia riaperta al transito assecondando le istanze e le esigenze degli utenti”.