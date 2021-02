Discariche a San Leone, Spataro denuncia: “Dopo il sequestro nessuna bonifica"

Dopo due mesi dal sequestro, sono ancora da bonificare le discariche scoperte nelle vie Ruggero II e dei Giacinti. A denunciarlo è il consigliere comunale di "Onda" Pasquale Spataro.

“Di fronte ad uno scenario desolante dal punto di vista estetico, ma soprattutto emergenziale dal punto di vista igienico-sanitario – sottolinea Spataro – il Comune non avverte minimamente il dovere di mettere in sicurezza l’area, i cui sigilli sono scattati a seguito di una segnalazione congiunta che ha visto in prima linea il sottoscritto e Mareamico. C’è un’urgenza sanitaria alla quale è necessario porre tempestivo rimedio, così come è avvento efficacemente nella zona di Maddalusa, dove a sequestrare la discarica erano intervenuti i carabinieri. Oltre a sollecitare una rapida azione di bonifica – conclude Spataro – torno ad invitare chi ha responsabilità di governo del territorio ad adoperarsi concretamente affinché nell’area in questione venga installato un circuito di video sorveglianza, utile ad individuare e punire quegli incivili che continueranno a sporcare, ad inquinare e conseguentemente ad appesantire il bilancio comunale di ulteriori costi".