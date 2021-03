Rifiuti davanti l'ospedale di Agrigento, Pullara: "E' uno scandalo"

“Montagne di rifiuti accatastati nei pressi dell'ospedale di Agrigento. La vergogna continua. Situazione indegna e inammissibile e che dimostra l'inefficienza della direzione sanitaria dell'Asp di Agrigento".

A scagliare un nuovo attacco alla governance dell'Azienda è il deputato Carmelo Pullara, vice presidente della Commissione Sanità all'Ars.

“Purtroppo la situazione nei pressi dell'ospedale di Agrigento non cambia - prosegue Pullara- anzi è peggiorata: cumuli di spazzatura giacciono a terra ammucchiati e fanno bella mostra a pochi passi dal presidio sanitario. Nessun intervento per rimuovere questa vergogna. Già a fine gennaio - spiega Pullara - avevo raccolto le lamentele di una vera e propria discarica a cielo aperto vicino al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, adesso la situazione e' peggiorata e le immagini sono ancora piu' raccapriccianti e confermano che il problema non è stato ancora risolto. E' da mesi – sottolinea Pullara-che scrivo e segnalo con forza le inefficienze della direzione aziendale dell'Asp di Agrigento che ancora una volta mostra tutta la sua incapacità e inettitudine. Nel 2021 è intollerabile accettare una situazione del genere in un posto nel quale si dovrebbe tutelare la salute dei cittadini. Chi è responsabile di tutto questo paghi senza se e senza ma".