Coronavirus, rinviate le amministrative di San Biagio Platani

Slittano le elezioni amministrative nei Comuni sciolti per mafia. In Sicilia la consultazione avrebbe riguardato, il 22 e 23 novembre, Vittoria e San Biagio Platani. Il decreto legge del Consiglio dei ministri stabilisce che, a causa dell'emergenza Covid, le nuove votazioni dovranno essere convocate dalla Regione entro il 31 marzo 2021.

Vittoria, che ha oltre 63 mila abitanti, è stata dichiarata zona rossa fino al 10 novembre per l'alta concentrazione di contagiati: allo stato sarebbero circa 520. Otto invece i contagi di San Biagio Platani. Il decreto del differimento della tornata elettorale proroga anche la durata delle commissioni straordinarie fino al rinnovo degli organi elettivi.

Il consiglio comunale di San Biagio Platani era stato sciolto per mafia in seguito alla maxi operazione antimafia denominata "Montagna", che portò anche all'arresto dell'allora sindaco. Ma è il paese noto per gli Archi di Pasqua“