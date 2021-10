Amministrative a San Biagio Platani: Di Bennardo è il nuovo sindaco, tutte le preferenze dei candidati consiglieri

Salvo Di Bennardo - 49 anni, sposato e padre due figli, consulente fiscale e tributario - è il nuovo sindaco di San Biagio Platani, Comune sciolto per mafia e a lungo commissariato. Di Bennardo sostenuto dalla lista “Costruiamo il futuro" - ha ottenuto 1.094 preferenze, mentre l'altro candidato a sindaco, Michele Di Piazza - che era sceso in campo con la civica “Scriviamo il futuro" - ha ottenuto 910 voti. Di Piazza ha 64 anni, è sposato, padre due figli e nonno due nipoti, assistente amministrativo scolastico.

La lista "Scriviamo la storia" ha ottenuto 843 voti, mentre "Costruiamo il futuro" ne ha ottenuti 1.132.

Il neo sindaco ha già designato come assessori Jessica Baio e Salvatore Friscia, altri saranno nominati nei prossimi giorni. Salvo Di Bennardo non è alla sua prima esperienza in politica e amministrativa locale: è stato già consigliere e anche assessore comunale con i sindaci Filippo Bartolomeo, Carmelo Alba e Santino Sabella; adesso da primo citatdino dovrà guidare il paese dopo tre anni di commissariamento per infiltrazione mafiose.

Lista “Scriviamo il futuro - Michele Di Piazza"

Carmelo Bruno: 112; Giuseppe Buttice: 106; Lorenzo Caldara: 158; Giuseppina Caldarone: 24; Daniele Catalano: 31; Andrea Favatella: 273; Tiziana Lo Piparo: 242; Daniela Marino: 82; Rosalia Marino: 187; Letizia Midulla: 16; Domenico Savarino: 33; Alfonso Varsalona: 5.

Lista “Costruiamo il futuro - Salvo Di Benedetto"

Tommaso Allegro 173, Jessica Baio 159, Leticia Fernanda Barbieri 28, Angela Busciglio 227, Nicole Butticè 184, Santo Calderone 228, Stefano Fregapane 144, Salvatore Friscia 250, Vincenzo Lo Presti 71, Francesco Messina 127, Oriana Federica Savarino 213, Jessica Savarino 129.