Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Malluzzo: "Non ho mai ricevuto risposta"

Un consigliere comunle di Palma di Montechiaro, Salvatore Malluzzo, aveva avanzato una proposta speciale. Ovvero richiedere la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita, Liliana Segre. Secondo quanto fatto sapere da Malluzzo, però, la risposta non è mai arrivata.

"Posso capire e comprendere che io non stia tanto simpatico a questa amministrazione comunale - dice in una nota - ma ci sono, e credo sia pacifico questo, tematiche che non dovrebbero essere divisive, che non dovrebbero sollevare nessuna 'pregiudiziale' nei confronti del proponente, bensì convergere nell’unanimità. Il riconoscimento da parte del nostro Comune della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre rientra, “tout-court”, in queste tematiche".

Secondo il consigliere comunale, per Palma di Montechiaro, candidata come “Capitale della Cultura Italiana 2022”, questo riconoscimento non soltanto rappresenterebbe un valore aggiunto, ma, un punto di partenza per una comunità che vuole crescere all’insegna di certi valori.

"Ella - ha affermato - risulta essere 'depositaria di un passato da non dimenticare, simbolo di un processo di civilizzazione e di progresso, di riscatto. Data la mancata trasmissione di una risposta, allora, facciamo 'parlare', l’organo massimo della mia comunità, lì, dove si concreta il dibattito e la democrazia, il Consiglio Comunale. E si sa, ciò che “dice” la massima assise cittadina si rispetta! Sono sicuro che tutti i colleghi Consiglieri Comunali sosterranno all’unisono questa iniziativa, perché qui non si è davanti ad una proposta del Consigliere Malluzzo o del Sindaco Castellino, ma è una proposta che Palma di Montechiaro avanza ad una Donna con la 'D' maiuscola come la Sen. Liliana Segre. Appare “sui generis” - ha aggiunto - che su un tale tema si è dovuto arrivare a ciò".