Sanità, Catanzaro: "Dall'assessore solo un imbarazzante passerella"

"Quella dell’assessore alla Salute è stata solo una passerella imbarazzante, durante il suo intervento in aula non è mai entrata nel merito dei problemi che abbiamo sollevato con le nostre interrogazioni e interpellanze sui problemi veri e urgenti della sanità siciliana".

Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Ars, a proposito dell'intervento a Sala d'Ercole dell'assessore Giovanna Volo nel corso della seduta di oggi che prevedeva all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni e interpellanze della rubrica Salute.

"Mentre i cittadini fanno quotidianamente i conti con disservizi, ritardi e con la costante negazione del diritto alla Salute - prosegue Catanzaro - l'assessore Volo ha risposto in maniera vaga oltretutto solo ad alcune interrogazioni, scelte non si capisce bene in base a quale criterio".