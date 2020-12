Persi i fondi della democrazia partecipata, Zicari: "Serve un cambio passo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Agrigento, persi i fondi del 2018 della "democrazia partecipata": in arrivo il decreto di sanzione.

Chiedo un cambio di passo a questa nuova amministrazione ed ai miei futuri colleghi consiglieri comunali, e maggiore attenzione: onde evitare di perdere anche i fondi relativi agli anni 2019 e 2020, ci si attivi immediatamente e si faccia avviso pubblico volto a coinvolgere gli Agrigentini nella spesa del 2% dei trasferimenti regionali!

Allego stralcio della circolare 5/2017 dell'assessorato regionale alla funzione pubblica, che ben spiega come utilizzare i fondi della democrazia partecipata, e domando: nel bilancio del Comune di Agrigento, c' è un capitolo dedicato alla democrazia partecipata? quante somme contiene? In che modo volete coinvolgere la cittadinanza?".