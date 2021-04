Ribaltone al Consiglio comunale, Roberta Zicari nuovo componente di aula "Sollano"

Roberta Zicari, avvocatessa candidatasi nelle liste di "Diventerà bellissima" alle scorse elezioni amministrative ad Agrigento aveva diritto a sedere in aula "Sollano" da cui è rimasta fuori per un errore di trascrizione dei voti. A sancirlo ufficialmente è stato adesso il Tribunale amministrativo regionale, cui la giovane si era rivolta con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

L’Ufficio Elettorale, in particolare, aveva attribuito al candidato Tuttolomondo (poi nominato anche assessore) 257 voti complessivi a fronte dei 252 voti assegnati alla Zicari, che però ne aveva in realtà incassati una ventina in più nella sezione 36, che però non sono stati poi riportati. Zicari quindi ha fatto registrare 275 preferenze ed è consigliere comunale. Il giuramento si terrà nella prossima seduta.



“Dispiace che per un errore così banale, facilmente rinvenibile, si siano creati equivoci e che per avere chiarezza ci sia stato bisogno di ricorrere al Tar - è il commento della deputata regionale Giusi Savarino -. I miei auguri all’amica Roberta Zicari, che possa ritrovare oggi il suo naturale entusiasmo. Sono certa che, insieme a Claudia Alongi, sapranno far valere gli ideali di #diventeràbellissima, con la passione e la determinazione di noi donne".