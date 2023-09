Pd, riunione all’Ars con capogruppo e segretario regionale: s'è parlato anche di ex Province

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“E’ stata una riunione importante per mettere a fuoco i temi principali dell’azione parlamentare”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd a proposito della riunione che si è tenuta nei locali del gruppo a Palazzo dei Normanni alla quale, insieme con i parlamentari regionali del Partito Democratico ha partecipato il segretario regionale Anthony Barbagallo.

Tra i diversi temi affrontati quello delle ex province. “Ancora una volta - dice Catanzaro- il governo regionale, con la complicità di quello nazionale prende tempo e rinvia ogni decisione mantenendo le l’ex province nel limbo. Il Pd ha presentato un ddl per il ritorno all’elezione diretta, ma in questo momento ciò che conta è assicurare agli enti intermedi le risorse necessarie alle loro attività”.