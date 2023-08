Verso il ritorno alle Province, Roberta Zicari: "Non si faccia saltare la doppia preferenza di genere"

L'Ars ha dato il primo via libera al ritorno delle Province regionali: sulla questione interviene il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari, che lancia un appello alle deputate donna perchè non si faccia un passo indietro rispetto alla doppia preferenza.

"Indiscrezioni di palazzo - scrive in una nota - dicono che il Parlamento siciliano vorrebbe far saltare la doppia preferenza di genere nelle elezioni per il rinnovo delle Province ed anche il vincolo di un terzo di donne in giunta, come anche disposto dalla legge regionale 26 del 2020. Lancio un appello trasversale a tutte le donne deputate regionali: non facciamo passi indietro!"

Zicari aggiunge: "In particolare mi rivolgo all'assessore Nuccia Albano, alla guida delle Pari opportunità, nonché componente della Democrazia Cristiana. A chi biasima le quote di genere dico: gli elettori possono scegliere se esprimere la doppia preferenza o meno, perché togliere loro questo potere? Gli elettori sapranno scegliere sia le donne che gli uomini migliori".