Verso il ritorno alle Province, Zicari: "Prevedere sbarramento 3 per cento"

"Il ddl Province può essere una buona occasione per riaprire il dibattito parlamentare sul concetto di rappresentanza e sulle leggi elettorali in Sicilia. Concordo con il collega Ferrandelli e rilancio, "i sistemi elettorali sono lo strumento più manipolativo della politica"! Nel resto d'Italia le soglie di sbarramento per accedere al Comune ed alla Regione sono del 3%". Lo ha detto il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari.

"In alcune regioni, come l'Abruzzo - aggiunge -, anche del 2% se all'interno di una coalizione. Questo favorisce le liste civiche ed i movimenti locali ben radicati nel territorio. Al fine di scrivere una pagina politica diversa, che apra le porte ad una nuova classe dirigente libera dai capibastone di partito e legata al territorio, credo sia giusto che anche in Sicilia la soglia di sbarramento diventi del 3% . Lancio un appello a tutti i movimenti e partiti territoriali ad unirsi alla richiesta, ed a trovare un interlocutore all'interno dell'Assemblea regionale siciliana che porti avanti questa battaglia di civiltà".