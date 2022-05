Catanzaro al fianco di Ance: "Ritardare  pagamento lavori pubblici ad imprese altra grave sconfitta politica di Musumeci"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Sono gravissimi i contenuti del grido di allarme lanciato oggi dalla sede agrigentina dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili). Il Governo Musumeci non può continuare ad essere inadempiente nei confronti di centinaia di aziende che hanno realizzato e stanno ancora realizzando opere pubbliche”. E' quanto afferma il parlamentare regionale Michele Catanzaro (PD), dopo la denuncia del presidente provinciale di Ance Agrigento, Carmelo Salamone, al quale dopo mesi e mesi di ritardi chi ha ruoli pubblici avrebbe risposto: “Prima o poi provvederemo a pagare le vostre fatture’.

“Mi farò portavoce delle legittime richieste degli imprenditori agrigentini – afferma Catanzaro – il Governo Musumeci deve concentrarsi sulla soluzione dei problemi di chi produce e dà lavoro piuttosto che fare ogni giorno propaganda elettorale e litigare con gli stessi componenti della sua coalizione. Ritardare il pagamento dei lavori pubblici realizzati è l'ultima di una lunga serie di sconfitte politiche di Musumeci, ed a pagarne le conseguenze in questo caso sono le imprese che si stanno indebitando per garantire stipendi e acquistare materiali. Sarebbe ancora più grave e clamoroso – dice ancora Catanzaro - se la massima istituzione siciliana venisse sommersa, come giustamente paventato dagli imprenditori, da centinaia di azioni legali per il recupero delle fatture non pagate”. Ance Agrigento intende inoltre trasferire gli atti alla Corte dei Conti affinché si possano accertare le responsabilità personali e non siano ancora una volta le casse pubbliche a pagare per gli errori dei singoli.