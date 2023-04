Lega, è tempo di nomine: Rita Monella sarà segretario cittadino

La già consigliera comunale Rita Monella (prima Movimento 5 Stelle, poi vicina a Salvini) è stata nominata segretaria cittadina della Lega per il Comune di Agrigento. L'incarico le è stato affidato dal commissario provinciale del partito, Carmelo D’Angelo, insieme con il commissario regionale, Annalisa Tardino.

“Un onore, un orgoglio, ma certamente una maggiore responsabilità - dichiara - . Non risparmierò tempo ed energie per dare il mio contributo affinché questa nostra amata terra possa finalmente trarre da questo prestigioso riconoscimento i meritati benefici in termini sociali ed economici. Ma non solo. Ovviamente mi metterò al servizio del partito e delle istituzioni locali nell’interesse esclusivo della comunità".