Amministrative 2022 e risultati finali, Savarino: “Il bilancio si rivela positivo”

“Con la conclusione delle operazioni di scrutinio per le elezioni Amministrative in Sicilia, il bilancio si rivela positivo". Questo il commento dell’onorevole Giusi Savarino sul voto di rinnovo di 120 Comuni siciliani.

“A Palermo il collega ed ex assessore del Governo Musumeci, Roberto Lagalla ha registrato una netta vittoria. Una vittoria, resa possibile anche dal generoso passo indietro di Carolina Varchi, che mostra la competitività in termini elettorali del centro destra unito.

In generale i risultati elettorali in Sicilia confermano la bontà della decisione di far confluire i candidati #db in un’unica lista con #FdI. Una scelta politica gradita alla nostra classe dirigente locale, che ha registrato un buon riscontro dai nostri elettori".

Savarino concentra poi la sua analisi sui risultati del territorio Agrigento.

“Sono felice per la riconferma a Bivona del nostro Sindaco uscente Milko Cinà, un amico vero, che conosco da oltre vent’anni e con cui abbiamo affrontato fianco a fianco diverse battaglie per Bivona, e che è stato giustamente premiato dai suoi cittadini e quindi continuerà a lavorare per il bene della città con la dedizione e puntualità che da sempre lo hanno contraddistinto.

A Campobello di Licata si trovano ben 3 candidati in soli 36 voti e la nostra lista si piazza al secondo posto ottenendo 4 consiglieri comunali. In generale, durante lo spoglio si sono registrate lamentele con probabili futuri ricorsi per via di presunti errori anche sulla stampa della scheda elettorale.

Intanto, attendiamo i risultati a Villafranca Sicula dove si è registrato il clamoroso pareggio di Balsamo e Bruccoleri.

E infine, porgo i miei auguri a tutti gli eletti di questa tornata ai Consigli Comunali e mi congratulo con Stefano Castellino e Giuseppe Pendolino per gli ottimi risultati registrati a Palma di Montechiaro e Aragona”.