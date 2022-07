Ristrutturazione del Collegio dei Filippini, Firetto: “Lavori pronti a partire dopo 2 anni”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Parrebbe pronto a partire finalmente dopo due anni il cantiere al Collegio dei Filippini per gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento e per l'allestimento di una sala multimediale che dovrebbe precedere la realizzazione del museo della città: un progetto ideato come tassello di un mosaico di interventi di riqualificazione e di connessione tra la Valle dei templi e la città. Un museo della città ideato con una visione complessiva di riqualificazione che abbiamo immaginato di poter realizzare col contributo attivo della Regione e prevedendone copertura finanziaria all'interno di Agenda Urbana con il felice coinvolgimento del Fai. Mi auguro che sia rispettato fino in fondo questo intendimento.