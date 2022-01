Risorgimento socialista, il sindacalista Manlio Cardella nominato vice segretario regionale

Sindacalista di lungo corso e già assessore comunale, per anni impegnato nella attività a difesa dei lavoratori in provincia di Agrigento e non solo, Manlio Cardella è stato nominato componente dell'esecutivo di Risorgimento socialista con la delega di vice segretario regionale.

"Cardella- spiega in una nota il segretario regionale Nino Randisi - coordinerà le azioni politiche del partito sul territorio in vista delle prossime elezioni amministrative e quelle per il rinnovo del parlamento siciliano. La sua esperienza sui temi del lavoro e del sindacato, oltre alla sua lunga militanza nell’area socialista, ci consentiranno di presentare un articolato programma da sottoporre alle forze politiche alleate del centrosinistra per cercare di trovare un'intesa comune per i prossimi appuntamenti elettorali”.