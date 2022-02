Esercitazioni militari a Punta bianca, Spallino (Azione): "La Regione trovi un'alternativa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ho da sempre avuto un profondo rispetto per le forze armate ma da giovane e attivista siciliano, certe scelte, soprattutto della mia regione, penso che non le capirò mai.

In risposta ad alcune Associazioni di volontari dei Liberi Consorzi di Agrigento e di Ragusa che ci hanno informato del problema delle esercitazioni militari – che da sessant’anni si svolgono in questo territorio e che continuano a svolgersi oggi sulla riserva naturale di Punta Bianca e Scoglio Patella – pensiamo sia più che giusto far presente il paradosso (messo in luce anche da Claudio Lombardo, responsabile dell’Associazione ambientalista Mareamico) di un poligono di tiro nel mezzo di una riserva naturale.

Sono passati solo pochi giorni dal caso diventato, anche mediaticamente, nazionale sugli individui che hanno imbrattato un’altra delle nostre nostre bellezze, Scala dei Turchi, e ancor meno giorni sono passati dall’aver inserito il rispetto e la tutela dell’ambiente come principi costituzionali.

Ad oggi ci risulta, anche da testate nazionali, sia stata proprio la giunta regionale ad autorizzare queste esercitazioni, previste tra l’altro dal mese di gennaio fino al mese di maggio e con l’ausilio di armi e mezzi pesanti. Qui ci chiediamo : Come possano essere giustificabili certe operazioni in zona protetta, con tutte le ordinanze e i divieti correlati, per di più nelle vicinanze di zone abitate e in virtù dei nuovi principi costituzionali che vanno a tutelare l’ambiente, la biodiversità degli ecosistemi e gli animali nell’interesse delle future generazioni ?

Comprendiamo l’importanza delle esercitazioni e comprendiamo come le coste e la vicinanza al mare possano essere strategiche per la difesa dei nostri territori ma la distruzione di aree protette, per esercitazioni volte a proteggere, proprio non la comprendiamo. Che la regione si adoperi per trovare al più presto una soluzione alternativa.