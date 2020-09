Gramaglia: "Erbacce e degrado ovunque, scuole non pronte"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“E mentre l’assessore comunale ai rifiuti, Nello Hamel, si preoccuperà domani di andare ad inaugurare un’isola ecologica “di prossimità” al Villaggio Mosè ma distante chilometri dagli utenti che dovrenno conferireli li i rifiuti: cioè gli abitanti di Ciavolotta e Misita – scrive il consigliere comunale di Agrigento Simone Gramaglia- oggi i bambini sono tornati a scuola tra sterpaglie ed immondizia. Queste sono le foto che le mamme hanno condiviso con me – prosegue Gramaglia – dopo aver accompagnato i propri figli in classe per il suono della prima campanella.Queste sono le condizioni degli spazzi adiacenti l’istituto “Fontanelle” e “Kolbe”. Chiedo all’assessore Hamel quando si “inaugurerà un po più di attenzione” alle periferie”.