Prorogate le concessioni demaniali, Giusi Savarino: "Sempre vicini al comparto"

Sempre vicini ai lavoratori del comparto demaniale. Oggi l'Aula ha approvato un'ulteriore proroga alle concessioni demaniali, accogliendo le richieste provenienti dal settore. A causa del Covid, non tutti sono riusciti a presentare le istanze in tempo, con questa norma poniamo rimedio, ed inoltre consentiamo ai privati di ottenere nuove concessioni su aree libere, purché in linea con i piani comunali del demanio (Pudm) che sono in via di difenizione. Questa norma è quanto mai opportuna e di buon senso, poiché l'iter per l'approvazione dei Pudm risulta farraginoso per i Comuni e potrebbe recare ulteriore danno ad un comparto, motore trainante della nostra economia, oggi in sofferenza.

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa Ars