Rimpasto in giunta, Di Emanuele: "In cinque anni non risolti i problemi della città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Certo che L'Amministrazione comunale 5 stelle in questi 5 anni si è distinta per aver cambiato ogni due per tre Assessori ma soprattutto per aver fatto squadra con persone che non sapevano dove fosse "a villa bianca", "a scinnuta a catina " o altre vie della città.. Insomma si è circondata di "assessori forestieri" lontani anni luce da ogni problematica del nostro Paese.. Paese che andava governato assolutamente ,senza trincerarsi dietro un dissesto finanziario per celare le proprie incapacità , non facendo del Comune di Porto Empedocle uno stipendificio dell'Amministrazione Attiva, scegliendo non le persone ma le competenze e la conoscenza profonda del territorio. Un movimento 5 stelle che probabilmente non lo è mai stato nella sua vera natura ma a cui tanto doveva alla propria città, una città che ha creduto tanto in questo movimento e in queste persone ahimè sono stati una delusione totale.

Finalmente folgorati sulla via di Damasco ,quasi alla fine di questo percorso "illuminati dal bagliore dei 5 stelle" l'Amministrazione chiama in squadra ,a mio avviso, l'unica persona che andava chiamata sin da subito ad affiancare questa amministrazione. Il nuovo assessore Di Dio persona che, aldilà della vicinanza al Movimento, potrà finalmente dare un valido contributo e rattoppare qualche problema ,che in questi 5 anni questa amministrazione non ha saputo nè fronteggiare nè risolvere. Dott.ssa Carmina cosa ci sarà dietro questa nuova nomina? Si starà preparando il terreno per le prossime elezioni e magari abbandonando il movimento mentre cala a picco? Con quale faccia ,con quale coraggio si presenterà al cospetto degli Empedoclini? Sindaco una rondine non fa primavera .. Spero vivamente che i miei concittadini dopo questa lunga esperienza di 'movimento' possano meditare seriamente sul voto perchè questo è il solo potere di una comunità ,cercare di indirizzare il paese verso un destino migliore e che sia positivo, proficuo per chi ancora crede nel nostro territorio . Siamo qui ad osservare questo rush finale di questa "Stellare Amministrazione".