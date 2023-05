Continua il "rimpasto lento" della giunta Micciché: via Proto, #Diventeràbellissima punta al bilancio

Le motivazioni sono le più tradizionali: questioni professionali. Le dimissioni di Valeria Proto dalla giunta di Franco Micciché sono però solo un nuovo passaggio del "rimpasto lento" avviato nei mesi scorsi e che ha visto solo pochi giorni fa l'ingresso di Forza Italia e il raddoppiamento delle forze in campo per Fratelli d'Italia.

"L'assessore Valeria Proto ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni professionali. Ringrazio con tanto affetto per la preziosa collaborazione l'ing Proto che ha ricoperto con impegno e dedizione il suo incarico sempre al servizio della collettività" ha detto il sindaco.

A monte di tutto, però, una chiara richiesta avanzata da #DiventeràBellissima e da Giusi Savarino che adesso, come anticipato, punterebbe alla delega al Bilancio tenuta oggi dall'assessore tecnico Patrizia Lisci con Gioacchino Alfano, ex consigliere comunale e oggi in prima fila per un posto da componente della Giunta.

Le manovre "slow" però non sono terminate: da tempo si attende infatti la sostituzione dell'assessore Giovanni Vaccaro, che dovrebbe cedere il posto al consigliere Alessandro Sollano.

Piccoli passi, appunto, nel tentativo (mal riuscito) di non scontentare nessuno.